Suwon Blue Wings - Daegu maçı rakamları

Suwon Blue Wings ve Daegu, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 10:00. 21 puanlı Suwon Blue Wings 3. sırada bulunuyor, Daegu 6 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Suwon Blue Wings, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Daegu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 392 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Suwon Blue Wings kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Daegu sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Suwon Blue Wings önceki hafta Pohang Steelers mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Daegu ise Chunnam Dragons karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Suwon Blue Wings, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Suwon Blue Wings, kendi sahasında 7 gol attı, 5 gol yedi.

Daegu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Daegu, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.