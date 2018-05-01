Suwon Blue Wings - Ulsan Horang-i düellosu

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Suwon Blue Wings, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ulsan Horang-i takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. 20 puanlı Suwon Blue Wings 2. sırada bulunuyor, Ulsan Horang-i 14 puana sahip ve 7. sırada. Suwon Blue Wings, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Ulsan Horang-i, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; Suwon Blue Wings galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Ulsan Horang-i galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Suwon Blue Wings önceki hafta Jeonbuk Motors mücadelesinde 2-3 kazandı.

Ulsan Horang-i ise Gangwon maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Suwon Blue Wings, 7 gol attı ve 5 gol yedi.

Ulsan Horang-i ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ulsan Horang-i, 3 gol atarken 4 gol yedi.