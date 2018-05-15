Suwon Blue Wings - Ulsan Horang-i düellosu

Suwon Blue Wings ve Ulsan Horang-i, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü AFC Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Suwon Blue Wings son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ulsan Horang-i son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 444. İddaa'da Suwon Blue Wings kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Ulsan Horang-i kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Suwon Blue Wings önceki hafta Daegu mücadelesinde 2-0 kazandı.

Ulsan Horang-i ise Gyeongnam FC maçında 1-1 berabere kaldı.