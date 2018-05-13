Suwon City - Ansan Greeners maçı istatistikleri

Suwon City ve Ansan Greeners, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. 9 puanlı Suwon City 9. sırada bulunuyor, Ansan Greeners 15 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Suwon City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ansan Greeners son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 594. İddaa'da Suwon City kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ansan Greeners kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Suwon City son hafta oynanan Anyang maçında 4-0 kazandı.

Ansan Greeners ise Daejeon Citizen maçında 1-1 berabere kaldı.

Suwon City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Suwon City, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Ansan Greeners, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ansan Greeners, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.