Suwon City - Anyang maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Suwon City, 10 Haziran 2018 Pazar günü Anyang takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 12:00. Suwon City 13 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Anyang 11 puanda ve 10. sırada. Suwon City son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Anyang, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 271 kodlu maçı oynayanlar; Suwon City galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Anyang galibiyet oranı 2.60.

Suwon City son haftadaki Anyang müsabasında 4-0 kazandı.

Anyang ise Suwon City karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Suwon City, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 10 gol yedi.

Anyang, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Anyang, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.