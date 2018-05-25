Suwon City - Gwangju maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 2 maçında Suwon City ile Gwangju, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. 13 puanlı Suwon City 9. sırada bulunuyor, Gwangju 13 puana sahip ve 7. sırada. Suwon City son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Gwangju son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 146 kodlu maçı oynayanlar; Suwon City galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Gwangju galibiyet oranı 0.00.

Suwon City son hafta oynanan Ulsan Horang-i maçında 1-0 yenildi.

Gwangju, Seongnam karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Suwon City, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

Gwangju, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gwangju, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.