Suwon City - Korean Police maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 2 maçında Suwon City ile Korean Police, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. Suwon City 13 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Korean Police 21 puanda ve 3. sırada. Suwon City son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Korean Police, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 197 kodlu maçı oynayanlar; Suwon City galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Korean Police galibiyet oranı 0.00.

Suwon City önceki hafta Anyang mücadelesinde 4-0 kazandı.

Korean Police, Busan I Park karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Suwon City, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 8 gol yedi.

Korean Police, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Korean Police, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.