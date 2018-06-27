Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Karlovy Vary'i kaleme aldı. Efsaneye göre kaplıcalar, 1350’de IV. Karl’ın av köpeklerinden birinin bir sıcak su pınarına düşmesiyle keşfedilmiş. 16. yüzyılda da 200’ün üzerinde kaplıca inşa edilmiş. 1800-1920 yıllarında zengin aristokratların Karlovy Vary’i keşfetmesiyle popüler hale gelen kent, art nouveau stilde evler, parklar, tiyatrolar ve otellerle donatılmış.

Hâlâ ortaçağın kent dokusu hâkim. Kent ayrıca porselenleri, Moser cam işleri, film festivali ve Becherovka adlı ağrılara iyi geldiği rivayet edilen tarçınlı likörüyle ünlü. Karlovy Vary, Avrupa’nın en popüler kentlerinden Prag’a sadece iki saat uzakta. Almanya’ya ise daha yakın, sınıra yarım saat mesafede. Kentin ortasından Hluboka Nehri geçiyor. Nehrin iki yakası küçük köprülerle bağlanıyor.

SAĞLIK MERKEZİ

Kent, şifalı kaplıcaları ve termal kaynaklarıyla bir sağlık merkezi. Büyük termal kaynakları ve önemli SPA'ları var. Kaplıcaların başta şeker, bel fıtığı, kemik hastalıkları ve özellikle de strese iyi geldiği biliniyor. Zaten herkesin elinde mineral sularla dolu çaydanlığa benzer fincanlar var. “Lazenska pohar” dedikleri bardaklardan bir tane alıp Karlovy Vary’deki termal suların tadına bakıp sağlığınıza kavuşabilirsiniz! Bunlar işe yaramazsa Becherovka’yı denersiniz!

Kent kurulduğu günden itibaren şifalı kaplıcaları sayesinde devlet adamlarının, ünlü yazar ve düşünürlerin ilgisini çekiyor. İmparator I. Franz Josef, Kazanova, Kafka ve Beethoven da burada sağlık peşine düşen ünlülerden. Rus Çarı Petro, kentin en güzel evini kendisine ayırıyor, uzun zaman burada yaşıyor. Mustafa Kemal de 1918’de tedavi için kente geliyor. Atatürk, tedavi süresince kentin en ünlü otellerinden Carlsbad Plaza’da kalıyor.

HAYALLERİN İZDÜŞÜMÜNDE: PRAG!

İZLEYİN!

James Bond serisinin Casino Royale filmi burada çekildi. Her yıl kaplıca tutkunları kadar James Bond tutkunlarının da akın ettiği kente gitmeden önce Casino Royale’i izleyin. Filmin çekildiği casino’nun bulunduğu mekân olan Grandhotel Pupp’a bir de bu açıdan bakın. Steven Soderbergh’in Kafka’sı da Çek Cumhuriyeti gezisini anlamlandıracak başka bir film.

DİNLEYİN!

Once filminin de müziklerini yapan, büyüleyici sese sahip genç Çek piyanist Marketa Irglova’dan The Hill’i dinleyin. “Klasiklerden şaşmam” diyenler için de Dvorak’ın Humoresque’i ile hayal edebilirler Karlovy Vary’yi.

OKUYUN!

Kafka’nın ülkesinde Kafka okunur. Prag’da da olsanız, Karlovy Vary’de de olsanız bu kural değişmez. Dönüşüm, Dava ya da Şato... Hangisi elinizin altındaysa.

NE YENİR? NE ALINIR?

Et neredeyse temel yiyecek. Çoğunlukla da tatlı ekmek ve tatlı soslarla servis ediliyor. Kentin favori yemeği rosto. Kentteki hediyelik eşya dükkânları kuklalar, kristal takılar ve objelerle dolu.