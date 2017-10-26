Suzan Avcı otel lobisinde fenalaştı

Cadde'de yer alan habere bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan Suzan Avcı dün akşam otelin lobisinde fenalaştı.

Çevredekilerin yardımıyla ilk müdahalede bulunulan Suzan Avcı kısa süre sonra kendine geldi. Her ihtimale karşı bir süre dinlendirilen oyuncu objektiflere böyle yansıdı.

ONUR ÖDÜLÜ ALDI

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'Onur Ödülü' alan Suzan Avcı şu açıklamayı yapmıştı: “Antalyalılar, çok uzun zaman oldu gelmeyeli, hepinizi çok özledim. Bu kez geldim. Çok güzel hediye alıyorum. 55 sene çalıştım. 367 film yapmışım.”

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