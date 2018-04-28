SV Roeselare - Union St Gilloise maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig B Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. SV Roeselare, 29 Nisan 2018 Pazar günü Union St Gilloise takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi SV Roeselare 27 puanla 1. sırada, Union St Gilloise 20 puanla 3. sırada bulunuyor. SV Roeselare, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Union St Gilloise son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 552. İddaa'da SV Roeselare kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Union St Gilloise kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

SV Roeselare önceki hafta Oud-Heverlee-L mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Union St Gilloise, Tubize karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

SV Roeselare, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. SV Roeselare, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Union St Gilloise, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union St Gilloise 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.