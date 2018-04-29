SV Roeselare - Union St Gilloise maçı öncesi rakamlar

SV Roeselare ve Union St Gilloise, 29 Nisan 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig B Küme Düşme Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi SV Roeselare 27 puanla 1. sırada, Union St Gilloise 20 puanla 3. sırada bulunuyor. SV Roeselare, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Union St Gilloise, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 552 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SV Roeselare kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Union St Gilloise sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

SV Roeselare son hafta oynanan Oud-Heverlee-L maçında 1-1 berabere kaldı.

Union St Gilloise ise Tubize maçında 1-1 berabere kaldı.

SV Roeselare, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. SV Roeselare, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Union St Gilloise ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union St Gilloise, 1 gol atarken 1 gol yedi.