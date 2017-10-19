Svilar, Casillas'a ait rekoru kırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası, 3'te 3 yapan Beşiktaş'ın Türk ekipleri adına önemli bir ilki gerçekleştirmesiyle akıllarda yer etti.

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan 16 karşılaşmanın ardından birçok önemli istatistiğe imza atıldı.

Beşiktaş'ın Türk futbol tarihi için önemli bir kilometre taşını geride bıraktığı haftada, 100'ler kulübüne giren Messi, forma giyen en genç kaleci Svilar, Azerbaycan'a ilk puanını kazandıran Karabağ ve yeni bir gol rekoruna ortak olan Liverpool, ön plana çıktı.

ÜÇTE ÜÇ YAPAN İLK TÜRK TAKIMI

Monaco'yu deplasmanda 2-1 ile geçerek gruplara 3'te 3 ile başlayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bunu başaran ilk Türk takımı oldu.

Ayrıca siyah-beyazlılar elde ettiği 9 puanla, kulüp tarihinde grup aşamasının en yüksek puanına ulaştı.

MESSI'DEN 100. GOL

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Avrupa kupalarında 100'ler kulübüne girmeyi başardı.

Messi, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 3-1 yendikleri maçta kaydettiği golle Avrupa kupalarındaki 100. golüne imza attı.

Olympiakos önünde 100'ler kulübüne giren Arjantinli yıldız, Avrupa'daki ilk golünü ise 12 yıl önce yine aynı ülkeden Panathinaikos karşısında bulmuştu.

Bir diğer İspanya ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 113 golle Messi'nin önünde Avrupa kupalarının en golcü ismi olarak zirvede bulunuyor.

SVILAR, CASILLAS'IN REKORUNU KIRDI

Portekiz ekibi Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç kaleci unvanını aldı.

Svilar, 18 yıl, 52 günlükken İngiltere ekibi Manchester United karşısında sahaya çıkarak söz konusu rekoru eline geçirdi.

Genç kaleci, Real Madrid'de oynadığı dönemde 1999'da 18 yıl, 117 günlükken Olympiakos'a karşı forma giyen İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu kırdı.

AZERBAYCAN'IN İLK PUANI

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez bu yıl Karabağ ile temsil edilen Azerbaycan, organizasyondaki ilk puanını kazandı.

Karabağ, sahasında İspanya ekibi Atletico Madrid ile golsüz berabere kalarak ülkesinin hanesine Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanı yazdırdı.

DEPLASMANDAKİ EN FARKLI SKORLARDAN BİRİ

Beşiktaş karşısında 2007'de aldığı 8-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nin en farklı sonuçlarından birini elinde bulunduran Liverpool, bir başka gol rekoruna ortak oldu.

İngiltere temsilcisi Liverpool, üçüncü haftada Slovenya ekibi Maribor'u 7-0 yenerek organizasyonun deplasmandaki en farklı galibiyetlerinden birini elde etti.

Daha önce Fransa'dan Olympique Marsilya, Slovakya ekibi Zilina karşısında, Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk ise Belarus takımı BATE önünde aynı skorla deplasman galibiyetleri almıştı.