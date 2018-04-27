Swansea City - Chelsea maçı rakamları

Swansea City ve Chelsea, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. 33 puanlı Swansea City 17. sırada bulunuyor, Chelsea 63 puana sahip ve 5. sırada. Swansea City, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Chelsea, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 124 kodlu maçı oynayanlar; Swansea City galibiyet oranı 6.25, beraberlik oranı 3.75, Chelsea galibiyet oranı 1.30. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Swansea City son hafta oynanan Crystal Palace maçında 1-2 kazandı.

Chelsea ise Tottenham karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Swansea City, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 20 gol yedi.

Chelsea, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Chelsea, deplasmanda 31 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.