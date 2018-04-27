Swansea City - Chelsea maçı rakamları

Swansea City ve Chelsea, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Swansea City 33 puanla 17. sırada, Chelsea 63 puanla 5. sırada bulunuyor. Swansea City son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Chelsea son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 124 kodlu maçı oynayanlar; Swansea City galibiyet oranı 7.00, beraberlik oranı 3.40, Chelsea galibiyet oranı 1.30. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Swansea City son hafta oynanan Crystal Palace maçında 1-2 kazandı.

Chelsea ise Tottenham karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Swansea City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Swansea City, kendi sahasında 16 gol attı, 20 gol yedi.

Chelsea, dış sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chelsea 31 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.