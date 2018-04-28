Swansea City - Chelsea maçı rakamları

Swansea City ve Chelsea, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. 33 puanlı Swansea City 17. sırada bulunuyor, Chelsea 63 puana sahip ve 5. sırada. Swansea City son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Chelsea, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 124 kodlu maçı oynayanlar; Swansea City galibiyet oranı 6.25, beraberlik oranı 3.75, Chelsea galibiyet oranı 1.30. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Swansea City son haftadaki Crystal Palace müsabasında 1-2 kazandı.

Chelsea ise Tottenham maçında 2-0 yenildi.

Swansea City, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 20 gol yedi.

Chelsea, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Chelsea, deplasmanda 31 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.