İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de teknik direktörlük görevi için Ronald Koeman ve Slaven Bilic'in isimleri öne çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz teknik adam Paul Clement ile dün yollarını ayıran Galler ekibi, Hollandalı Ronald Koeman ya da Hırvat Slaven Bilic isimleri üzerinde duruyor.

Sezona Everton'ın başında giren 54 yaşındaki Koeman, ekim ayında 5-2 kaybettikleri Arsenal maçının ardından görevinden ayrılırken, 11 maçta 2 galibiyet alan West Ham United da geçen ay Bilic'in görevine son vermişti.

Son 14 ay içinde dördüncü kez teknik direktör değişikliğine giden Swansea City, cumartesi günü Crystal Palace ile sahasında oynayacağı maça antrenör Leon Britton yönetiminde çıkacak.

Ligde 18 haftada 12 puan toplayan Swansea City, son sırada yer alıyor.