Swansea City - Southampton maçı öncesi rakamlar

Swansea City ve Southampton, 08 Mayıs 2018 Salı günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Swansea City 33 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Southampton 33 puanda ve 17. sırada. Swansea City son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Southampton, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 418 kodlu maçı oynayanlar; Swansea City galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Southampton galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Swansea City son hafta oynanan West Bromwich maçında 2-1 kazandı.

Southampton ise Stoke City karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Swansea City, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 21 gol yedi.

Southampton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Southampton, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.