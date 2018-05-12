Swansea City - Stoke City rakamlar

Swansea City ve Stoke City, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Swansea City 33 puanla 18. sırada, Stoke City 30 puanla 20. sırada bulunuyor. Swansea City son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stoke City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 461 kodlu maçı oynayanlar; Swansea City galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, Stoke City galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Swansea City önceki hafta West Bromwich mücadelesinde 2-1 kazandı.

Stoke City ise Southampton karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Swansea City, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 22 gol yedi.

Stoke City, dış sahada 1 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stoke City 13 kez gol sevinci yaşadı, 37 kez topu ağlarında gördü.