Swindon Town - Accrington Stanley maç önü

Swindon Town ve Accrington Stanley, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 65 puanlı Swindon Town 10. sırada bulunuyor, Accrington Stanley 93 puana sahip ve 1. sırada. Swindon Town, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Accrington Stanley, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 309 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Swindon Town kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Accrington Stanley sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Swindon Town önceki hafta Cheltenham Town mücadelesinde 1-0 kazandı.

Accrington Stanley ise Southend United maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Swindon Town, 26 gol attı ve 36 gol yedi.

Accrington Stanley, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 12 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Accrington Stanley, deplasmanda 34 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.