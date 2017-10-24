Sylvester Stallone, Galatasaray'ın "Rocky" koreografisini paylaştı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kaldığı derbiye "Rocky" koreografisi damga vurmuştu.

Filmdeki Rocky karakterini canlandıran efsane oyuncu Sylvester Stallone, Başbakan Binali Yıldırım'ın soruşturma başlatılması için talimat verdiği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da soruşturma için iki başmüfettiş görevlendirdiği "Rocky" koreogrifisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Stallone paylaşımın altına, "Yakın geçmişte Türkiye'de oynanan büyük bir futbol maçından" notunu yazdı.

Galatasaray Fenerbahçe koreografi

Rocky

Sylvester Stallone