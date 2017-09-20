Szolnoki Olaj: 108 - Trabzonspor: 98 (MAÇ SONUCU)

Szolnok bölgesindeki Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 27-22 geride kapatan Trabzonspor, soyunma odasına da 54-51 yenik girdi. İkinci yarının ortalarında hücumda etkili olan bordo-mavililer, üçüncü periyodu 84-79 önde geçse de müsabakadan 108-98 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Szolnoki Olaj'dan 26 sayı atan Kendrick Perry olurken, Trabzonspor adına Sarunas Vasiliauskas ve Osiris Eldridge 23'er sayı üretti.

Birinci ön eleme turu rövanş mücadelesi 27 Eylül'de Trabzon'da oynanacak.

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