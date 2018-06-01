Szombathelyi Haladas - Mezokovesd Zsory rakamlar

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Szombathelyi Haladas, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Mezokovesd Zsory takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Szombathelyi Haladas 35 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Mezokovesd Zsory 37 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Szombathelyi Haladas, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Mezokovesd Zsory son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 246 kodlu maçı oynayanlar; Szombathelyi Haladas galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Mezokovesd Zsory galibiyet oranı 0.00.

Szombathelyi Haladas son hafta oynanan Balmazujvaros maçında 2-1 yenildi.

Mezokovesd Zsory ise Vasas Budapest maçında 3-3 berabere kaldı.

Szombathelyi Haladas, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 23 gol yedi.

Mezokovesd Zsory, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Mezokovesd Zsory, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.