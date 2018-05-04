Szombathelyi Haladas - Puskas FC maç önü

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Szombathelyi Haladas, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Puskas FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. 31 puanlı Szombathelyi Haladas 8. sırada bulunuyor, Puskas FC 36 puana sahip ve 7. sırada. Szombathelyi Haladas son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Puskas FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 333. İddaa'da Szombathelyi Haladas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Puskas FC kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Szombathelyi Haladas son hafta oynanan Balmazujvaros maçında 2-1 yenildi.

Puskas FC ise Diosgyor karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Szombathelyi Haladas, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 20 gol yedi.

Puskas FC, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Puskas FC 21 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.