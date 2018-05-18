Szombathelyi Haladas - Ujpest karşılaşma önü

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Szombathelyi Haladas, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Ujpest takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Szombathelyi Haladas 34 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Ujpest 42 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Szombathelyi Haladas, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ujpest, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 232 kodlu maçı oynayanlar; Szombathelyi Haladas galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Ujpest galibiyet oranı 0.00.

Szombathelyi Haladas son hafta oynanan Balmazujvaros maçında 2-1 yenildi.

Ujpest ise Budapest Honved maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Szombathelyi Haladas, 20 gol attı ve 22 gol yedi.

Ujpest, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ujpest 17 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.