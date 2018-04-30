T-Mobile ve Sprint’in birleşmesi, ABD’deki büyük GSM operatörlerinin sayısının üçe düşmesine sebep olacak. T-Mobile ismini alacak olan birleşmiş şirket, Verizon ve AT&T ile rekabet edecek.

Ülkenin üçüncü ve dördüncü en büyük GSM operatörlerini birleştiren anlaşmada, Sprint 26 milyar dolar, T-Mobile ise 55 milyar dolar değerlemeyle ele alındı.

Birleşmiş şirketin tepe yöneticiliğini üstlenecek olan T-Mobile CEO’su John Legere, hedeflerinin ABD tarihindeki en yüksek ağ kapasitesini sunmak olduğunu açıkladı.

Yeni şirketin binlerce yeni çalışanı işe alacağını ve ulusal bir ağ kuracaklarını söyleyen Legere, ABD’yi 5G bağlantısında lider hale getireceklerini taahhüt etti.

Analysys Mason tarafından bir araştırma, 5G araştırma, geliştirme ve uygulama alanında mevcut liderlerin Çin ve Güney Kore olduğuna işaret ediyor.

Hukuk profesörü Andrew Schwartzman, CNNMoney’ye verdiği demeçte, rekabet kurumunun birleşme anlaşmasını onaylamasının ‘zorlu bir süreç’ olabileceğini belirtti.

T-Mobile ve Sprint, dev rakiplerine karşı ilk kez 2014 yılında birleşmek istemiş ancak Obama yönetiminin düzenleyici süreçlerinden meydana gelebilecek zorluklar nedeniyle anlaşma masada kalmıştı.

Schwartzman, 2014 yılındaki anlaşmanın düzenleyici kuruluşun GSM pazarının dört büyük oyuncu için yeterince büyük olduğuna karar vermesi için suya düştüğünü hatırlattı. Profesöre göre anlaşmanın onaylanması için şirketlerin Adalet Bakanlığı’nı 2014 yılından bu yana şartlarından değiştiğini ve üç büyük operatöre düşmesinin gerekli olduğuna ikna etmesi gerekiyor.

Reuters, Amerikan şirketlerine karşı korumacı bir tavır sergileyen Trump yönetiminin birleşmeye sıcak bakabileceğini belirtiyor.

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