T tipi eleman aranıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) birlikte düzenlediği 4.0 toplantılarının bu defaki durağı FESTO şirketi oldu.
Endüstri 4.0 Uyumlu Fabrikalar başlıklı toplantının panel bölümünde söz alan FESTO Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Osman Türüdü, “Almanya 4.0 ile 4 yıldır yakından ilgileniyor. Ama orada da tüm işletmeler bu sisteme geçmiş değil. Türkiye’de 4.0’ın biraz karıştırılıyor. 4.0 bir araç. Daha iyi üretim yapmak, daha iyi satış yapmak için bir araç” dedi.
Türkiye’de endüstri 4.0 konusunda sıkıntılar olduğunu söyleyen Türüdü, “Bu konuya ülke olarak hazır olmak için hukuki ve teknolojik altyapı hazırlanmalı. Ayrıca siber güvenlik ve eğitim de bu konuda adım atmak için önemli” diye konuştu.
Ensdüstri 4.0’a hazırlanmak insanı değiştirmek yerine ortamı değiştirmekle işe başlanması gerektiğini söyleyen Türüdü şöyle devam etti:
“İnsan ve organizasyon gelişmeli ki teknolojik olarak başarı sağlanabilsin. Sürekli organizasyon ve yapı değişimi yapılmalı. Tek yönlü iletişimle yapılması söz konusu değil. Bilgili ve yetkili kişiler artacak. Rekabet ve işbirliği bir arada olacak yapılar olmalı. İnsanda T yapısı bizim için önemli. Her şeyi biraz bilecek ama bir konuyu çok iyi bilecek. Bu bizim aradığımız insan tipi. Yeni dönemde böyle insanların önü açık olacak.
"Endüstri 4.0 hayati önem taşıyor"
Televizyoncu Çetin Ünsalan’ın yönettiği panelde söz alan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever endüstri 4.0’ın Türkiye için hayati önem taşıdığını belirterek, “Robotlar çalışacak insanlar işsiz kalacak diye bir şey yok. Yeni iş sahaları açılacak. Bunu üniversite eğitimi görmüş mühendisler yapabilir” dedi.
Panelda konuşan ENOSAD Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı da “Endüstri 4.0’ı kaçırmış değiliz. Almanya 4.0 dedi. Çin, Hindistan vs. az gelişmiş ülkelerde Endüstri 4.0’ı takip ediyor. Endüstri 4.0 kalkmamış bir tren gibi, henüz standartları oluşmamış. Hedefe kitlenmeliyiz. Çok konuşuyoruz, icraatta tereddütlüyüz” değerlendirmesi yaptı.
EGD Başkanı Celal Toprak da toplantının açılışında “Bu bizim üçüncü beyin fırtınası toplantımız. Bu süreç devam edecek. Amaç farkındalık yaratmak, söylemden eyleme geçmek. Bunun için önümüzdeki dönemde İstanbul dışında da toplantılar düzenlemeyi hedefliyoruz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.