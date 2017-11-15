Tabipler Odası’na açılan Gezi davası reddedildi

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davacı Sağlık Bakanlığı avukatları ile davalı istanbul Tabip Odası avukatları katıldı. Ayrıca istanbul Tabip Odası üyelerinin de arasında bulunduğu izleyiciler de duruşmaya katıldı.
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Davacı vekili Cemal akın, süre istemediklerini belirterek davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Davalı vekili Oya Meriç Eyüpoğlu ise süre istemediklerini ifade ederek "Dosya kapsamında sunduğumuz delillerle hekimlerin yaralılara sağlık hizmeti sunması zorunludur. Bu nedenle açılan dava mesnetsizdir. Yerinde değildir. Davanın reddine karar verilsin" dedi.
DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme, ayrıntısını iş yoğunluğu sebebiyle gerekçeli kararda belirtmek üzere davanın reddine karar verdi. Duruşma sonrası Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez’in de arasında bulunduğu grup tarafından basın açıklaması yapıldı.
Tükel, “Daha önce ankara ve Hatay Tabip Odası için de aynı şekilde Gezi süresinde hekimlik uygulaması yaptıkları gerekçesiyle üyelerin görevden alınması talepli davalar açılmıştı ve reddedilmişti. Burada hekimlik kazandı” dedi. Erez ise, “Uygar bir ülkede hekimlere sokakta, cephede, nerede olursa olsun sağlık hizmeti isteyen bir vatandaşa müdahalede bulundu diye dava açılmaz. Sevinelim mi sevinmeyelim mi bilmiyoruz” şeklinde konuştu.
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