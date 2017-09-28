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Bir Müslüman olarak Allah'ın safında olmanın görevleri olduğunu söyleyen Öcal, "Itır Esen gibi İslamiyeti, şehadeti bilmeyen cahil bırakılmış gençlerimize İslam'ı öğretmek, anlatmaktır. Bu sebepten bugünkü manevi tazminat davamızın değerini en küçük para birimimiz olan 1 kuruş olarak açıyoruz. Çünkü amacımız para değildir. Amacımız ceza vermek, kızmak da değildir. Amacımız öğretmektir" dedi.