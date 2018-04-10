Tacikistan Türkiye'deki muhaliflerin iadesini istiyor

Tacikistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Umarjon İmamali, Türkiye'de tutuklu bulunan Tacik muhalifler Suhrob Zafer ve Nasim Şaripov'un iadesini talep ettiklerini söyledi.
Özgür Avrupa Radyosu'nun Tacik servisi olan Radyo Azadi'ye konuşan Emomali, "arananlar listesinde" bulunan bu iki kişinin iadesi için Türkiye'ye yazılı talep ilettiklerini açıkladı:
"Türk yetkililerle işbirliği içindeyiz. Görüşmeler devam ediyor."
Türkiye'de Anayasa Mahkemesi Mart sonunda verdiği kararla Zafer ve Şaripov'un iade işlemlerini üç ay boyunda dondurmuştu. İkili son olarak Çatalca'daki Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyordu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Tacik muhaliflerin iade edilmemesi çağrısında bulunmuştu.
Zafer ve Şaripov, Grup 24 adlı muhalif Tacik örgütünün birer üyesi. Tacikistan'da yasaklı olan bu örgüt, bir dönem Tacikistan'ı yöneten Rahman ailesiyle ticaret yapan Ömerali Kuvvetov tarafından Rusya'da kurulmuştu.
Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın şirketlerine el koyduğunu söyleyen Kuvvetov ülke dışında muhalefet yürütmüş, 2015'te İstanbul'da önce zehirlenmiş ardından da evinin önünde silahla öldürülmüştü. Saldırının ardından Tacikistan vatandaşı Süleyman adında bir kişi tutuklanmıştı.
Grup 24 Rahman ailesi karşıtlığıyla bilinse de örgütün net bir programı bulunmuyor. Liberalizmi savunan işadamlarının da üye olduğu örgüt, Tacikistan'a yayın yapan ve gençlerin sıklıkla dinlediği internet radyosunda ise muhafazakar bir söyleme sahip.
Radyo Azadi'ye konuşan Grup 24 sözcüsü Seyitali Aşurov ise Türk hükümetinin siyasi gerekçelerle tutuklanan Zafer ve Şaripov'u serbest bırakmasını umduklarını söyledi:
"Bu Zafer'in ilk gözaltısı değildi. 2014 ve 2015'te de gözaltına alınmıştı. Her seferinde başka suçlamalarla gözaltına alıyorlar.
"Tacik hükümeti özgür düşünceli insanların ve muhaliflerin karşısına her seferinde farklı bir engel çıkarıyor."
Aşurov, bu sefer yöneltilen suçlamanınsa "terörizmin finansmanı" olduğunu belirtti. Tacikistan Merkez Bankası'ndaki kara listede bin 372 kişinin ismi yer alıyor.
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