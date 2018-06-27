CNN Internation'ın haberine göre, Japonya hükümetine bağlı İmparatorluk Sarayı Ajansı, Prenses Ayako'nun bir denizcilik şirketinde çalışan 32 yaşındaki Kei Moriya ile evleneceğini, bir yıldan kısa süre önce tanışan çiftin 12 Ağustos'ta resmen nişanlanacağı ve 29 Ekim'de Tokyo'daki Meiji Jingu tapınağında evleneceğini duyurdu. Üniversitenin sosyal yardım bölümünden master derecesi olan Prenses Ayako'nun annesi Prenses Takamodo tarafından Moriya ile tanıştırıldığı da açıklamada yer aldı.

Japon imparatorluk kurallarına göre prenses, Moriya ile evlilik yemini edince imparatorluk ailesini terk etmek zorunda. Buna karşılık, prensese 1 milyon dolara yakın ödeme yapılacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL PRENSES MAKO DA AŞKI İÇİN TAHTTAN VAZGEÇTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Japonya İmparatoru Akihito'nun torunu Prenses Mako of Akishino da halktan birini seçerek aşkı için tahttan vazgeçerek, düzenlenen basın toplantısında üniversite aşkı olan Kei Komuro ile nişanlandığını açıklamıştı.

Ardından İmparatorluk Sarayı Ajansı, hazırlıklar için vakit yetersizliğini gerekçe göstererek kasım ayında yapılması planlanan düğünün en az 2 yıl yapılmayacağını duyurarak, Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreninin de ertelendiğini duyurmuş ve yeni tarih vermemişti.

Mako da, "Bazı şeylerde çok acele ettiğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.