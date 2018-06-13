Yasak Elma setinde yaşanan 'taciz skandalı’nın yankıları sürüyor...
Hürriyet'te yer alan habere göre, başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinin setinde Talat Bulut'un kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut iddiaları yalanlasa da hakkında dava açılmıştı. Bugün 'taciz skandalı' ile ilgi yeni bir gelişme yaşandı.
Oyuncular Sendikası'ndan sonra aralarında Ahu Öztürk, Kenan Tekeş, Seren Yüce ve Tolga Karaçelik gibi isimlerin olduğu 56 yapımcı ve yönetmen Talat Bulut'a tepki gösterdi.
İŞTE YÖNETMEN VE YAPIMCILARIN ORTAK AÇIKLAMASI
Türkiye sinema sektörüne emek veren yapımcı ve yönetmenler olarak, ülkemizde her alanda olduğu gibi, sektörümüzde de kadın çalışanlara yönelik taciz ve istismar olayları yaşandığını biliyoruz ve setlerimizde bu olayların son bulması için elimizden geleni yapıyoruz.
Yasak Elma adlı televizyon dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut’un, sette bir kostüm asistanını taciz ettiğini, kostüm asistanı genç kadının süreci yargıya yansıtma kararıyla birlikte öğrendik.
Bizler, Türkiye toplumunda taciz ve istismar vakalarını ifşa etmenin kadınlar için ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ‘kadının beyanı esastır’ ilkesine inanıyoruz.
Yargıya taşınmakta olan bu taciz vakasında, kostüm asistanı arkadaşımızın yanında olduğumuzu, bundan sonra filmlerimizde adı tacize karışmış isimlere yer vermeyeceğimizi kamuoyu önünde açıklıyoruz.
Sektörümüzde kadına yönelik şiddet, taciz ve istismarın takipçisiyiz, kamera önündeki ve arkasındaki bütün kadın arkadaşlarımızın yanındayız. Saygılarımızla…
DİZİNİN KADIN OYUNCULARINDAN TEPKİ
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından dizinin kadın oyuncuları da sosyal medya hesaplarında bir açıklama yayınlamıştı. İşte o açıklama:
"İçine düştüğümüz talihsiz meseleye dair, #yasakelma kadınları olarak, elbette bir gift sözümüz olacaktır; ancak yargılama sürecini etkilememek adına şimdilik yorum ve açıklama yapmamayı tercih ediyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet, fiziksel veya cinsel tacize karşı olduğumuzu ve bunu doğuran her türlü olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak adına verilen mücadelede kadın olarak dayanışma içerisinde olacağımızı bildiririz. Şevval Sam, Eda Ece, Şafak Pekdemir Mengü, Sevda Erginci, Neslihan Yeşilyurt, İrem Kahyaoğlu, Nilgün Türksever"
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