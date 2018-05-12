İstanbul’da Kadıköy’e gitmek için Mecidiyeköy’den metrobüse binen 25 yaşındaki K.G.’nin kalçasına, arkasındaki Cengiz P.’nin eli çarptı.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın aktardığına göre; genç kadın, kaza ile çarpmış olabileceğini düşündü. Ardından Cengiz P., ayağıyla K.G.’nin ayağına dokundu. K.G., yüzünü döndüğü sırada Cengiz P.’nin elini kendisine doğru uzattığını görünce bağırmaya başladı ve araçtan inmesini istedi. Genç kadın, daha sonra duraktaki güvenlik görevlilerine şikâyette bulundu. Cengiz P., taciz suçlamalarını kabul etmedi.

SAVCILIK TALEP ETTİ

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan savcılığın talebi üzerine örnek bir karara imza atıldı. Savcılık, metrobüste tacize uğradığını iddia eden K.G. için “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında koruma hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme, şüpheli Cengiz P.’nin 2 ay boyunca K.G.’yle iletişime girmesini, evine, okuluna, işyerine yaklaşmasını yasakladı.

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