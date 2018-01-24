ABD'li eski olimpiyat doktoru Larry Nassar'ın tacizle suçlandığı davada hakim Nassar'a 175 yıl hapis cezası verdi ve kararı imzaladıktan sonra, "Az önce ölüm fermanını imzaladım" dedi.

Michigan eyaletinde görülen davada, jimnastik takımının eski doktoru 54 yaşındaki Nassar'a, 150'den fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla 40 ila 175 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Hakim Rosemarie Aquilina, mahkemede, "Sana ceza vermek benim için onur ve ayrıcalıktır. Yaşamın boyunca bir daha cezaevi dışında yürümeyi hak etmiyorsun. Senin ölüm fermanını imzaladım." dedi.

Nassar'ın gelecek hafta görülecek başka davada benzer suçlamalardan hüküm giymesi bekleniyor.

Nassar, Olimpiyat madalyalı dört atlet tarafından tıbbi tedavi adı altında cinsel tacizde bulunmaktan ötürü suçlamıştı.

Nassar, çocuk istismarı fotoğraflarını bulundurmaktan dolayı 60 yıl hapis cezasına çarptırılmış, aynı zamanda sporculara tacizde bulunduğunu kabul etmişti.

Bu skandalın patlak vermesinin ardından taciz iddialarını hızlı bir şekilde yetkililere taşımamakla suçlanan ABD Jimnastik Başkanı Steve Penny istifa etmişti.

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