41 yaşındaki modacı Georgina Chapman, 10 yıllık evliliğin ardından adı taciz olaylarına karışan eşi Harvey Weinstein'den boşanıyor.

Posta’nın haberine göre, kırmızı halıda ünlüleri giydiren lüks modaevi’nin sahibi olan Georgina Chapman, eşinden 46 milyon lira tazminat alacak.



Chapman-Harvey çiftinin 2 çocuğu var.

Georgina Chapman

Harvey Weinstein