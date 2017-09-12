Tacizcisini 40 yıl sonra tanıdı, 102 yaşındaki adamı mahkum ettirdi

40'lı yaşlarındaki kadın, Douglas Hammersly isimli tacizcisi için düzenlenen 100'üncü doğum günü partisini gazetede gördünce hemen polise giderek suç duyurusunda bulundu.

Savcı, 1970'lerde Londra'nın batısındaki Buckinghamshire bölgesinde meydana gelen cinsel taciz olayı için, "Suç 40 yıldan uzun bir süre önce işlenmesine rağmen, mağdurun sessizliğini bozması ve cesaretiyle Hammersly'yi yargılamayı başardık" dedi.

Hammersly duruşmada, adı açıklanmayan kadına beş ve sekiz yaşları arasındayken tacizde bulunduğunu kabul etti.

iki yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası 25 bin Pound para cezasına çevrilen Douglas Hammersly, İngiltere tarihinde bir suçtan hüküm giyen en yaşlı kişi oldu.

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