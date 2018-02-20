Tacize karşı bağış

Gazete Habertürk'teki habere göre; İngiliz aktris Emma Watson, Hollywood’daki taciz skandalının ardından işyerinde cinsel tacize uğrayan kadınlarla dayanışmak için başlatılan yeni bir kampanyaya 1 milyon sterlin (yaklaşık 5.2 milyon TL) bağışta bulundu.

“Fight Sex Harassment In Curtain Raiser” isimli girişime 200 İngiliz ve İrlandalı kadın sanatçı da açık mektupla destek verdi.

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