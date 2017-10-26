Eski ABD Başkanlarından George H.W. Bush, aktrist Heather Lind tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Bush, olayın bir şaka denemesi olduğunu söyleyerek özür diledi.

Salı günü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla olayı özetleyen Lind, "Bugün, son kasırgalarda zarar gören bölgelere yardım için yapılan bir etkinlikte bir araya gelen eski başkanlar Barack Obama ve George H.W. Bush'un el sıkıştığı bir fotoğrafı görmek beni rahatsız etti. Fotoğraf rahatsız etti çünkü, eski başkanlara verdikleri hizmetten dolayı saygı duyuyorum. Ve fotoğraftaki çoğu adam için onur ve hürmet hissediyorum. Fakat George H.W. Bush ile dört yıl önce tanıştığımda, benzer bir fotoğraf çekiminde beni taciz etti. Benim elimi sıkmadı. Tekerlekli sandalyesinde otururken ve eşi Barbara Bush da yanındayken arkamdan bana dokundu. Bunun kirli bir şaka olduğunu söyledi. Daha sonra aynı şeyi tekrar yaptı. Barbara gözlerini devirerek, bunu tekrarlamamasını söyledi" ifadelerini kullandı.

Lind, paylaşımında konuyu Bush için çalışan güvenlik görevlilerine ilettiğini ancak güvenlik görevlilerinin kendisine Bush'un yanında durmaması gerektiğini söylediğini belirtti.

Lind'in bu paylaşımının ardından, Bush'un ofisinden de bir açıklama yapıldı. Bush'un sözcüsü Jim McGrath tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Bush hiçbir koşul altından kimseyi endişelendirmek istemez. Eğer şaka denemesi Bayan Lind' rencide ettiyse samimi olarak özür diler." ifadeleri kullanıldı.