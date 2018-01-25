Diş çektirme, pek çok kişi tarafından sevilmez. Hatta bu yüzden diş hekimi fobisi olanlar bile var.

Ancak bugün internete düşen bir videodaki görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Tesisat işlemlerinde kullanılan ayarlı pense yardımıyla diş çektiler.

Diş çeken ve çektiren kişilerin giysilerinde, ambulans görevlisi olduklarını gösteren yazı gözden kaçmadı.

ayarlı pense

diş çekimi

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