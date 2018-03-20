Ankara'da dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 kilo 441 gram ağırlığındaki maddenin "Kaliforniyum" olmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediği belirtildi.

Söz konusu maddenin halk arasında reçine olarak bilinen organik tabanlı bir madde olduğu tespit edildi.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yapılan yazılı açıklamada, TAEK uzmanlarının bu maddeye ilişkin ilk ölçümleri mobil dedektör kullanarak yaptığı ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğinin tespit edildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; emniyet birimlerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maddeden alınan numune, TAEK'in son teknoloji imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutulmuştur. İlk FTIR analizi sonuçlarına göre, ele geçirilen maddenin 'Kaliforniyum' ile yakından uzaktan alakasının olmadığı, halk arasında reçine olarak adlandırılan poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edilmiştir. Bu madde organik tabanlı bir madde olup, nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir."

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