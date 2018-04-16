Olimpiyat şampiyonu mili güreşçi Taha Akgül, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Taha, sıklet sayısının 8'den 10'a çıkarıldığını belirterek, "Kurallar değişti, sıkletler arttı. Herkesin madalya şansı daha da arttı. Rakipler sıkletlere dağılacak ama ağır sıklette bir değişiklik olmayacak. Çünkü ağır sıkletteki rakiplerimizin zaten bir alt kiloya inme şansı yok. O yüzden rakiplerimiz yine aynı olacak. Zorlu Gürcü, Rus ve Azerbaycanlı rakiplerimiz var" diye konuştu.
Milli güreşçi, şampiyonanın güreşin büyük ilgi gördüğü Dağıstan'da yapılacağını hatırlatarak, seyirci baskısına işaret etti.
"Zorlu bir Avrupa Şampiyonası olacak." diyen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha, "Çünkü şampiyona Dağıstan'da yapılacak. Dağıstan güreşin ekolü, seyirci baskısı olacak. Bu faktörleri dikkate alarak Avrupa şampiyonluğu için en iyi şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha, Dağıstan'da birçok kez güreştiğini ve bunun kendisine avantaj sağlayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Oradaki atmosfere alışığım. Hedefim, 6. kez Avrupa şampiyonu olmak. Serbest stilde bana ait olan rekoru geliştirmek istiyorum. Yaşar Doğu ve Mahmut Demir'in 3'er şampiyonlukları vardı. Ben 5 kez şampiyon oldum. Rekorumu geliştirmek için çalışıyorum. Dünya Şampiyonası'nın ardından hiç ara vermedim. ABD'de ikili kamp yaptım. Elmadağ'da takım arkadaşlarımızla yaptığımız kamp da iyi gidiyor, moraller yerinde."
"OLİMPİYAT KADROSU OLUŞUYOR"
Taha Akgül, serbest stilde Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde ilk kez güreşecek 4 milli sporcunun bulunduğuna dikkati çekerek, "Genç bir ekibimiz var. Yeni bir takımız. Olimpiyat kadrosu oluşuyor" dedi.
Genç sporculara destek olduklarını dile getiren olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, şunları kaydetti:
"Yeni arkadaşlarımız Avrupa Şampiyonası'nda tecrübe kazanacaklar. İlk kez katılacakları için stres yaşayabilirler ama kadroda ben, Soner (Demirtaş) gibi tecrübeli isimlerin olması onlara moral oluyor. Elimizden geldiği kadar onlara psikolojik anlamda destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Serbest Milli Takımı yine başarılı olacak. Çünkü rezerv kadromuz gerçekten iyi. 7-8 senedir her zaman başarılı olduk. Bunu da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yine göstereceğiz."
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