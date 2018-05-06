Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcularımızın şovu devam ediyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre erkekler serbest stilde milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Soner Demirtaş, rakiplerini devirerek finale yükseldi. 125 kiloda mindere çıkan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha, yarı finalde Rus Muradin Kushkhov’u 3-0 yenerek finale adını yazdırdı. 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, bugünkü finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. Taha, geçen yıl Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda finalde yenildiği Gürcü Petriashvili’den rövanşı almaya çalışacak. Son iki Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş, 74 kilo yarı finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü Küba asıllı İtalyan güreşçi Frank Chamizo Marquez’i son saniyede minderin dışına iterek finale yükselmeyi başardı. Olimpiyat ve dünya üçüncülüğü de bulunan Soner, bugünkü finalde Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verecek. Yarı final maçlarını kaybeden 61 kiloda Recep Topal, 86 kiloda Fatih Erdin ve 92 kiloda Serdar Böke, bugün bronz madalya için mindere gelecek.