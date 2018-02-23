Taha ve Hüseyin'den altın madalya

Başkent Havana'da düzenlenen Granma y Cerro Pelado Turnuvası'nda mücadele eden erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ve 92 kiloda mindere çıkan Hüseyin Gündüz, birer altın madalya aldı.

İKİSİ DE ALTIN

Taha, turnuvanın çeyrek finalinde Kanadalı Sean Allan Molle'yi 10-0, yarı finalde ABD'li Ceron Francisco'yu 11-0 ve finalde de diğer ABD'li sporcu Ben Durbin'i 11-0 teknik üstünlüklerle yenerek, altın madalyaya uzandı. Hüseyin Gündüz ise ilk turda ABD'li Nikko Reyes'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek, çeyrek finale yükseldi. Türk güreşçi bu turda ABD'li Don Mc Neil'i 3-1 mağlup ederken, yarı finalde ABD'li Nick Heflin ile eşleşti. Rakibinin sakatlığın sonrasında maçtan çekilmesiyle Türk sporcu finale adını yazdırdı. Hüseyin finalde Alman sporcu Gabriel Stark karşısında son saniyelerde aldığı bir puanla skoru 1-1'e taşıyarak, son puan alan sporcu olduğu için altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçiler, madalyalarını Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e armağan etti.