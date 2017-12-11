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Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, tahin-pekmezin faydalarını anlattı. Kış aylarında kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biri de enerji verici ve besleyici özelliği ile tahin ve pekmez ikilisidir. İnsanın içini ısıttığı gibi, tatlı ihtiyacının da daha sağlıklı bir şekilde karşılanmasını sağlar. Ancak fazladan kalori ve kilo alımının önüne geçmek için bu geleneksel yiyeceğin kontrollü ve ölçülü tüketimi önemlidir.