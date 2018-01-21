26 | 52

İkinci periyodun ilk bölümünde Asya Karması, Curtis Ayres ile sayı üretirken, Avrupa Karması dış atışlarda Göksenin Köksal ve pota altında Ege Arar ile bulduğu basketlerle üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra Fall ve Metecan Birsen ile pota altını iyi kullanan Asya Karması farkı kapattı ve maçın ilk yarısı 70-70 berabere bitti.