SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti xx, Kaan Büyükçil xx, Mehmet Şahin xx

ANADOLU EFES: McCollum xx 16, Doğuş x, Brown xx 7, Birkan x, Arda xx 3, Onuralp x, Berk xx 4, Stimac xxx 25, Mustafa xx 8, Dragic xx 5, Dunston xx 4, Simon xx 5

BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman

BANVİT: Thomas xx 7, Hazer x, Kulig xxx 23, Tolga Geçim x, Can Altıntığ xx 2, Erkin Şenel x, Vidmar xx 11, Rautins xxx 15, Rıdvan Öncel xx 7, Taylor xx 12, Caloiaro xxx 22, Berke Atar x

BAŞANTRENÖR: Sasa Filipovski

1. PERİYOT: 20-29 (Banvit lehine)

DEVRE: 42-51 (Banvit lehine)

3. PERİYOT: 56-74 (Banvit lehine)

5 FAUL ALAN: Adonis Thomas (Banvit)

Bu sonuçla Banvit, ligdeki 6. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Banvit, Vidmar ve Caloiaro'nun etkili oyunuyla 4. dakikayı 13-4 üstün geçti. Konuk ekip, Rautins'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 7. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 6-19. Anadolu Efes, Stimac ve Arda Erdoğan'ın sayılarıyla farkı azaltsa da ilk çeyreği Banvit 29-20 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Thomas ve Kulig ile sayılar bulan konuk ekip, 13. dakikayı 36-27 önde geçti. Dragic ve Muhaymin Mustafa'nın sayılarıyla 5-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 14. dakikada farkı 4 sayıya (32-36) indirdi. Kulig ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla Banvit, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-50. Konuk ekip, soyunma odasına da 51-42 önde gitti.

İki ekibin de savunmasını sertleştirdiği üçüncü periyotta Caloiaro ve Taylor ile sayılar bulan Banvit, 24. dakikayı 55-46 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketler geçilirken Caloiaro, Kulig ve Rautins'in kazandırdığı sayılarla farkı açan konuk takım, son periyoda 74-56 üstün girdi.

Son çeyrekte Kulig, Rautins ve Vidmar ile boyalı alandan sayılar bulan konuk ekip, 35. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 60-85. Periyodun kalan bölümünde Taylor, Kulig ve Thomas ile basketler bulan Banvit, karşılaşmadan 99-77 galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes: 77 - Banvit: 99