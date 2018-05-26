Ligde yapılan çeyrek final maçlarının ardından Fenerbahçe Doğuş, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u, Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı, TOFAŞ, Eskişehir Basket'i, Banvit ise Beşiktaş Sompo Japan'ı 2-0 ile geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Fenerbahçe Doğuş-Banvit, TOFAŞ-Anadolu Efes serileri oynanacak. Serilerde 3 galibiyete ulaşan takımlar finale çıkacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarı final maç programı şöyle:

27 Mayıs Pazar:

18.15 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

28 Mayıs Pazartesi:

20.45 Fenerbahçe Doğuş-Banvit (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

29 Mayıs Salı:

20.45 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

30 Mayıs Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Doğuş-Banvit (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

31 Mayıs Perşembe:

20.45 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

1 Haziran Cuma:

20.45 Banvit-Fenerbahçe Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)