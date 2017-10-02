Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon reklamla kutlandı

Geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Tahincioğlu arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile Avrupa’nın en iyi ligi olan Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru olan Tahincioğlu, 2017-2018 sezonuna yeni reklam filmiyle tüm takımlara başarılar diledi.

‘Bu Oyunda Sınır Yok’ filminde Errick Mc Collum (Anadolu Efes), Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş), Egemen Güven (Pınar Karşıyaka), Göksenin Göksal (Galatasaray Odeabank), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka Basketbol), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Tolga Geçim (Banvit), Barış Ermiş (Tofaş), Christopher Obekpa (Trabzon Medical Park), CJ Harris (Sakarya Büyük Şehir Belediyesi), Richard Soloman (Muratbey Uşak Sportif), Erden Eryüz (Gaziantep Basketbol), Hakan Demirel (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Caner Erdeniz (Eskişehir Basket), Burak Can Yıldızlı (Demir İnşaat Büyükçekmece) ve Efe Beşok (Yeşil Giresun ) kamera karşına geçti.

Reklam filminde Türkiye’de ilk defa Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden 16 farklı takımdan birer oyuncu bir araya geldi. 43’inci katta kurulan basketbol sahasında geçen hikayede basketbolcuları bile şaşırtan birçok sürpriz de yer alıyor.

Tüketici nezdinde toplumsal anlamda hayata geçirdiği projeleriyle de farkındalık yaratan Tahincioğlu, Türk basketbolundaki başarıyı desteklemek ve daha da yukarıya taşımak amacıyla bugüne kadar kültür, sanat ve eğitim başta olmak üzere pek çok projeye verdiği desteği Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle spora taşıyarak, üç yıl boyunca Avrupa’nın en iyi ligleri arasında yer alan Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsoru olduğunu açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi