Tahincioğlu'ndan 'Şimdi al, Ocak 2019'da öde' avantajı

Tahincioğlu ‘Şimdi Al, Ocak 2019’da Öde’ avantajını sunuyor. 14 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek kampanyaya Nidapark Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projeleriyle katılan Tahincioğlu, kampanya şartlarını açıkladı.
Kampanya kapsamında; daire sahibi olmak isteyenler KDV dahil satış fiyatının yüzde 5’i peşin, yüzde 15’i satış tarihinden itibaren 12. ayda veya teslim tarihinde ara ödemeler şeklinde yapabilecek, kalan yüzde 80’lik kısmı için ise banka kredisi kullanabilecek. Kredi taksit ödemeleri Ocak 2019'da başlayacak kampanya, ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçekleştirmelerinde de büyük avantaj sağlayacak.
GÜÇLÜ BİRLİKTELİKLER ÜLKE KALKINMASINA ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLIYOR
Gayrimenkul sektörü olarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için Emlak Konut GYO’nun yüklenici firmaları olarak “Şimdi Al Ocak 2019’da öde” avantajını sağlamak üzere harekete geçtiklerini belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu şu bilgileri verdi:
"Tahincioğlu olarak kampanyaya Emlak Konut GYO’nun güvencesiyle hayata geçirdiğimiz projelerimizle katılıyoruz. Bu kampanyayla ev sahibi olmak isteyenlere cazip avantajlar sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz satış fiyatının yüzde 5’i peşin, yüzde 15’i satış tarihinden itibaren 12. ayda veya teslim tarihinde ara ödemeler yapabilecek, kalan yüzde 80’lik kısmı için ise banka kredisi kullanabilecek. Kampanyanın en önemli özelliği ise bugün satın alınacak evin kredi taksit ödemelerine Ocak 2019'da başlayacak olması. Tahincioğlu olarak kampanyaya Nidapark Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projelerimizle katılıyoruz. Nidapark Küçükyalı projemizi Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO’nun 01 Şubat 2017’de başlattığı “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasıyla birlikte ön satışa sunduk ve kampanyada satış rekoru kırarak projemizle en çok satış yapan firma liderliğini elde ettik. Bu yeni kampanyaya hem Nidapark Kayaşehir hem de Nidapark Küçükyalı projelerimizin 2. fazlarını dahil ederek satışa başladık. Sektör olarak böyle güçlü birlikteliklerin ülkemizin kalkınmasına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyor, kampanyanın herkes için hayırlı olmasını diliyorum."
EMLAK KONUT GYO'NUN İKİ KAMPANYASINDA SATIŞ REKORU KIRDI
Türkiye’nin gücünü, yatırım potansiyelini ve vizyonunu göstermek adına Emlak Konut GYO’nun düzenlediği kampanyalarda yerini alan Tahincioğlu, 2016 yılının Ağustos ayında başlayan ‘Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz’ kampanyasına Nidapark Kayaşehir projesiyle, 1 Şubat 2017’de gerçekleşen “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasına ise Nidakule Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projeleriyle destek vermiş ve tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmüştü.
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