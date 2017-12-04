Tahinli kurabiye nasıl yapılır? Tahinli kurabiye tarifi ve malzemeleri

Tahinli kurabiye malzemeler

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı esmer şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 bardak dövülmüş ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı pudra şekeri

Alabildiği kadar buğday unu

Tahinli kurabiye nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri derin bir kaba koyarak iyice yoğurun. Hamur, kulak memesi kıvamı alınca ceviz büyüklüğünde toplar alın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Ilık servis edin. Tahinli kurabiyeleriniz hazır! Afiyet olsun...

Tahinli kurabiye

Tahinli kurabiye tarifi

Tahinli kurabiye malzemeleri