İçişleri Bakanlığı tarafından Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınmasının ardından bugün yapılan oylama sonucunda CHP'den aday gösterilen Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkanlığına vekalet edecek isim oldu. Tahir Doğaç kimdir? Tahir Doğaç kaç yaşında? İşte Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç hakkında merak edilenler

TAHİR DOĞAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi. Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir.

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